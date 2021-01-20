Вашингтон, , 19:11 — REGNUM Новый пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки проведет брифинг для журналистов в первый день президентства Джо Байдена, сообщают американские СМИ.

Уточняется, что брифинг Псаки должен начаться 21 января в 03:00 мск и будет транслироваться в прямом эфире.

Напомним, Дженнифер Псаки занимала должность пресс-секретаря госдепа США во время президентства Барака Обамы и приобрела широкую известность благодаря целой серии экстравагантных и парадоксальных заявлений.

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