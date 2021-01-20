Ереван, 20 января 2021, 18:51 — REGNUM Число погибших военнослужащих Армении в Нагорном Карабахе в ходе осенних боевых действий не превышает четырёх тысяч, заявил 20 января вице-премьер Армении Тигран Авинян, передаёт Sputnik.
Отвечая на вопросы членов парламента Армении, Авинян сказал, что пока не будет называет точные данные по погибшим и пропавшим без вести.
Также он добавил, что число тех, кто потерял на войне руку или ногу, не превышает 150. По словам Авиняна, из зоны боевых действий в Нагорном Карабахе в Армению доставлено 3439 тел, 766 из которых не идентифицированы.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, по данным Азербайджана, число азербайджанских военных, погибших в войне 27 сентября — 9 ноября 2021 г., составило 2855.
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