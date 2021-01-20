Ереван, , 18:51 — REGNUM Число погибших военнослужащих Армении в Нагорном Карабахе в ходе осенних боевых действий не превышает четырёх тысяч, заявил 20 января вице-премьер Армении Тигран Авинян, передаёт Sputnik.

Отвечая на вопросы членов парламента Армении, Авинян сказал, что пока не будет называет точные данные по погибшим и пропавшим без вести.

Авинян «Как только будет конечная цифра, тогда она и будет представлена министерством обороны в его докладе. Но могу сказать, что эта цифра не превысит четырёх тысяч».

Также он добавил, что число тех, кто потерял на войне руку или ногу, не превышает 150. По словам Авиняна, из зоны боевых действий в Нагорном Карабахе в Армению доставлено 3439 тел, 766 из которых не идентифицированы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по данным Азербайджана, число азербайджанских военных, погибших в войне 27 сентября — 9 ноября 2021 г., составило 2855.

Читайте ранее в этом сюжете: Минобороны Азербайджана обновило списки погибших в Нагорном Карабахе