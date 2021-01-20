Москва, , 18:19 — REGNUM Заминированные обломки ударных беспилотников найдены в Нагорном Карабахе при разминировании, заявил 20 января начальник инженерных войск Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Юрий Ставицкий в интервью «Российской газете».

Рассказывая о том, как проходит разминирование территорий, на которых шли боевые действия в Нагорном Карабахе минувшей осенью, Ставицкий отметил, что сложности возникли в ходе обследования повреждённых газовых магистралей.

По его словам, в основном газопроводы повреждены миномётными и артиллерийскими обстрелами. Кроме того, оказались заминированы дороги к трубам с применением ручных осколочных гранат Ф-1.

Ставицкий «Попадаются остатки ударных беспилотных летательных аппаратов иностранного производства с размещёнными на них боеприпасами».

Как сказал представитель Минобороны РФ, найденные неразовавшиеся снаряды или уничтожают на месте, или увозят на специальные площадки и взрывают там. Работа осложняется тяжёлыми погодными условиями.

Ставицкий «Работать нелегко, ответственность огромная, но наши военные инженеры хорошо понимают значимость данной задачи».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Ставицкий рассказал о том, что при разминировании Степанакерта найдено множество кассетных боеприпасов.

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