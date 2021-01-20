Москва, , 17:16 — REGNUM Вице-спикер Госдумы Пётр Толстой («Единая Россия») рассказал о развитии рынка донорства за счет роста популярности суррогатного материнства в России, передает корреспондент ИА REGNUM 20 января.

Пётр Толстой Дарья Антонова © ИА REGNUM

В ходе заседания рабочей группы Толстой обратил внимание на то, что усыновление детей иностранцам запрещено России, принят «закон Димы Яковлева», но он обходится через процедуру суррогатное материнства.

«Государство теряет возможность получение любой информации о ребенке. Хорошо, если он попадает в семью, но мы видим, что такие дети — исключение, и есть факты, связанные с рынком трансплантологии, к сожалению, выступают они донорами в том числе и в ряде азиатских стран, что очень печально», — сказал парламентарий.

«И на самом деле по этому поводу есть и озабоченность и международного сообщества, которое указывает, что количество детей, вывозимых из России, с каждым годом увеличивается, а длительность ожидания органов на трансплантацию в некоторых странах резко благодаря этому сокращается. Не надо объяснять прямую зависимость между этими процессами», — заявил Толстой.

Более 700 агентств занимается вывозом детей по суррогатному материнству, привел данные депутат, объемы рынка оцениваются в миллиарды евро.

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