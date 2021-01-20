Париж, , 17:12 — REGNUM Национальный союз студентов Франции (Unef) и другие профсоюзы призвали студентов и учеников, некоторые из которых остались без занятий из-за пандемии коронавируса, принять участие в демонстрациях, которые пройдут в Париже и в других городах Франции в среду, 20 января.

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Как сообщает Le Figaro, акции протеста против «изоляции и ухудшения условий жизни», организованные студенческими профсоюзами, состоятся в крупных городах Франции, в том числе в Париже недалеко от метро Port-Royal.

Напомним, ранее 20 января пресс-секретарь правительства Франции Габриэль Атталь заявил, что государство «положительно относится»к установлению «санитарного контроля»внутри Европейского Союза.

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