Вашингтон, , 14:55 — REGNUM Дональд Трамп взялся за серьёзное дело удержать США на пороге пропасти, но с этой задачей не справился, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в среду, 20 января, комментируя высказывания уходящего президента США.

Трамп Иван Шилов © ИА REGNUM

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20 января в Вашингтоне пройдет церемония инаугурации 46-го президента США — Джозефа Байдена. Накануне ухода его предшественник Дональд Трамп в своем обращении заявил: «Мы сделали то, что пришли сделать, и еще намного больше».

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« Дональда Трампа жалко, и одновременно, честно говоря, зло на него берёт: взялся за серьёзное дело удержать США на пороге пропасти и не справился с этим. Кто-то скажет, пусть Америка валится, но нет, не пусть. США продолжают определять очень многое в мире, и их консервативный поворот был бы на пользу всей планете.

Теперь в США наступит время разрушения, прикрытого благостными «политкорректными» заявлениями и картинками. У глобалистов в США был внутренний консервативно-традиционалистский враг, а теперь его почти уже и нет, теперь они могут более определённо сосредоточиться на России, работать против неё гораздо более системно, чем при Трампе. Готовы ли мы к такому противостоянию?

История президентства Дональда Трампа говорит о том, что одной экономики мало. Трамп сильно поправил дела в США в этой сфере, но решающего значения это для политических перспектив его самого и Америки не имело. Полезный урок для России: надо параллельно с экономикой заниматься образованием, культурой, мировоззрением, отстаивать правильные цивилизационные установки системно и последовательно, используя и расширяя весь набор современных средств работы с умами.

Уходя, однако, Трамп сказал, что «сделал то, что пришёл сделать, и еще намного больше». В этом весь нарциссизм Трампа. «В Америке власти отвечают перед народом», — продолжил он, но честных выборов американцам обеспечить не смог. В последний момент Трамп призвал своих избирателей выступить против обмана, но сам попятился…

Теперь поздно «опасаться за будущее великой нации». А насколько американская нация «великая», мы видим на экранах телевизоров. И дело тут не в насилии при нападении на Капитолий в Вашингтоне — дело в том, что в США, как мы узнали в этом году, есть «правильное» и «неправильное» насилие, и Трамп продемонстрировал, что критерий тут не в руках президента.