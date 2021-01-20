Москва, , 14:05 — REGNUM Госдума в первом чтении приняла законопроект о расширении круга лиц, имеющих право на возмещение убытков из-за перевода земель из одной категории в другую, передает корреспондент ИА REGNUM 20 января. Инициатива внесена в Госдуму в рамках реализации постановления Конституционного суда.

Так, возмещению подлежат убытки, причиненные ограничением прав собственников земельных участков, землепользователей, землевладельцев и арендаторов земельных участков, в том числе, в связи с установлением зоны с особыми условиями использования территории, публичного сервитута, резервированием земельного участка для государственных и муниципальных нужд.

Сейчас на компенсацию могут рассчитывать только в связи с ограничением прав собственников земельных участков, землепользователей, землевладельцев и арендаторов земельных участков.

Кроме того, возмещение можно будет получить в связи с «изменением целевого назначения земельного участка на основании ходатайства органа государственной власти или органа местного самоуправления о переводе указанного земельного участка из состава земель одной категории в другую без согласия его правообладателя в случаях перевода данного земельного участка из состава земель одной категории в другую для создания или расширения особо охраняемой природной территории без изъятия земельного участка у его правообладателя либо в связи с установлением, изменением границ населенного пункта или включением земельного участка в границы населенного пункта».