Вашингтон, , 07:12 — REGNUM Кандидат в президенты США Джо Байден принесёт присягу на верность Конституции США в 12:00 (20:00 мск), следует из расписания дня инаугурации, распространённого 20 января его штабом.

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Официальный день начнётся для Байдена в 8:45 (16:45 мск), когда тот посетит службу в католическом соборе святого Матфея в Вашингтоне. Этот визит пройдёт в компании супруги Джилл Байден, избранного вице-президента Камалы Харрис и её супруга.

В 10:30 (18:30 мск) Байден вместе с Харрис прибудут в Капитолий США, где в 11:15 состоится присяга Харрис.

Церемония инаугурации начнётся в 12:00, Байден принесёт присягу и выступит с программным обращением на ступенях Капитолия.

В 13:40 (21:40 мск) президент Байден и вице-президент Харрис примут небольшой парад родов войск, затем проследуют на Арлингтонское кладбище, где возложат венок к могиле неизвестного солдата.

В 15:15 (23:15 мск) он проследует в свою новую резиденцию — Белый дом — и там подпишет несколько указов, в том числе о новых назначениях.

Официальный вечер завершится выступлением Байдена и Харрис во время праздничной программы и появлением их с семьями на балконе Белого дома.

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