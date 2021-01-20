Вашингтон, , 05:11 — REGNUM Часть документов о расследовании, начатом в 2016 году ФБР из-за приписываемых штабу президента США Дональда Трамп связей с Россией, распорядился рассекретить сам действующий глава Белого дома. Об этом 19 января сообщается на сайте американской администрации.

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Речь идет о документах, оставшихся не обнародованными. При этом часть информации была ранее изъята по требованию спецслужб, поскольку составляла гостайну. Указанные документы были переданы Белому дому 30 декабря прошлого года. Отмечается, что ФБР выступало против их публикации.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 января агентство Associated Press распространило информацию о том, что Дональд Трамп якобы крайне беспечно относился к закону, требующего от государственных ведомств США сохранять всю документацию.

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