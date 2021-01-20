Приштина, , 21:24 — REGNUM Лидер оппозиции Косово и кандидат на пост премьер-министра Косово Альбин Курти 20 января поздравил 46-го президента США Джозефа Байдена с вступлением на пост.

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На своей странице в социальной сети Twitter политик опубликовал поздравительное письмо Байдену, в котором подчеркнул, что Косово будет следовать в направлении, избранном президентом США перед лицом общих вызовов.

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Альбин Курти «Пока вы будете работать над преодолением раздоров и исцелением вашего народа, ваши союзники будут смотреть в том же направлении и идти по вашим стопам, поскольку мы сталкиваемся с общими вызовами».

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Напомним, Курти резко критиковал политику Дональда Трампа в отношении Косово, в частности Вашингтонские соглашения 4 сентября, и в ходе предвыборной кампании в США призывал представителей диаспоры голосовать за Байдена

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