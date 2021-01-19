Нур-Султан, , 22:55 — REGNUM Необходимость в строгом и систематизированном учете процесса вакцинации в Республике Казахстан стал причиной появления электронного паспорта вакцинации. Об этом 19 января 2021 года сообщает ИА КАЗИНФОРМ.

На заседании правительства министр здравоохранения Алексей Цой заявил о том, что данные о проведении вакцинации каждого жителя Казахстана будут вестись в электронной форме в централизованной информационной системе Министерства здравоохранения.

Информация может быть внесена пациентом и медицинским работником вручную в специально разработанное для этого мобильное приложение M-GOV. Данные из приложения попадают в глобальную информационную систему, что позволит всем лицам, прошедшим вакцинацию, предоставлять информацию по месту требования и для свободного передвижения.

По данным Министерства здравоохранения Республики Казахстан, страна находится в «желтой зоне» по распространению коронавирусной инфекции. Вакцинация против коронавирусной инфекции начнется в Казахстане 1 февраля 2021 года.

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