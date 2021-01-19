Иерусалим, , 21:19 — REGNUM Высокие внешнеполитические назначения Джо Байдена являются поводом для беспокойства, когда речь заходит об иранской ядерной угрозе, заявил посол США в Израиле Дэвид Фридман в заключительном интервью газете The Jerusalem Post перед тем, как покинуть свой пост 20 января.

В отношении новой американской администрации он сказал: «Меня особенно беспокоит одна вещь: Иран».

Фридман указал на то, что главный переговорщик по Иранской сделке Венди Шерман была назначена заместителем госсекретаря; при этом Энтони Блинкен — госсекретарем, Джейк Салливан — советником по национальной безопасности, бывший госсекретарь Джон Керри и бывший советник по национальной безопасности Сьюзан Райс тоже назначены на руководящие посты, а все они имели отношение к осуществлению ядерной сделки 2015 года между Ираном и мировыми державами.

«Иранская группа снова вместе», — подытожил Фридман.

Посол выразил надежду, что «что любой здравомыслящий человек поймет, что мы не можем вернуться к Совместному всеобъемлющему плану действий, но сообщения в новостях [указывают] на проблемы».