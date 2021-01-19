Москва, , 12:25 — REGNUM Необходимо сделать все, чтобы в России международные технологические компании работали только в рамках национального законодательства. Как передает корреспондент ИА REGNUM 19 января, об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе пленарного заседания.

«Если они так нагло и бесцеремонно ведут себя в своей собственной стране (США), то как они ведут и будут вести себя в отношении других страна, особенно учитывая продвигаемую ими идею о мнимой американской исключительности», — отметил Володин.

Он призвал остановить беспредел соцсетей.

«Нам необходимо сделать все, чтобы в России международные технологические компании работали только в рамках нашего национального законодательства», — заявил парламентарий.

Сделать это необходимо, чтобы подобный беспредел со стороны американских соцсетей не повторился.

Он также заявил о необходимости реакции международного сообщества на угрозы свободы слова в США.