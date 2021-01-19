Москва, , 06:07 — REGNUM Ущерб образу США как «лучшей страны в мире» и «светоча демократии», который американские власти культивировали десятилетиями, пошатнулся, заявил журналист Владимир Познер 18 января в интервью телеканалу RTVI.

«Америка несколько свысока всегда говорила, что они «город на холме», вспомните президента Рейгана, — что Америка лучшая страна в мире, что они «светоч демократии и свободы» и что, в общем-то, все должны учиться у них. Сегодня кое-кто со злорадством отмечает, что это изменилось… Есть люди, которые расстраиваются по этому поводу. Но то, что произошло, нанесло ущерб образу Америки в мире», — отметил телеведущий.

По его мнению, Вашингтон больше не сможет продвигать свои ценности так, как делал это раньше.

«Соединенным Штатам теперь трудно будет показывать в пример свою демократию, им сразу же скажут, что видели, какая у них демократия…», — сказал журналист.

Познер также считает, что восстановить потерянный имидж удастся не скоро, а может, уже и никогда.

«Насколько это будет долго? Может быть, и навсегда, тут я не берусь сказать, но удар очень серьезный, по себе же», — подчеркнул он.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 ноября Владимир Познер заявил, что США достигли пика своего развития и в настоящее время «идут вниз». Он добавил, что страна находится на очень мучительном, тяжелом и продолжительном пути.

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