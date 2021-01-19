Каракас, , 01:35 — REGNUM Инаугурацию кандидата в президенты США, демократа Джо Байдена собрался посетить представитель венесуэльского оппозиционера Хуана Гуайдо Карлос Веккьо. Об этом 18 января сообщается на странице оппозиции Венесуэлы в Twitter.

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В заявлении подчеркивается, что приглашение на мероприятие направил штаб американского политика. Для участия в инаугурации Веккьо сдал тест на коронавирус в штаб-квартире Пентагона.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 января президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что представители венесуэльской оппозиции получили $1,17 млрд от администрации США.

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