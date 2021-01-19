Москва, , 01:07 — REGNUM Посол Италии в России Паскуале Терраччано заявил, что вакцинировался от коронавируса российским препаратом «Спутник V» и не испытал в результате этого побочных эффектов. Об этом он рассказал в ходе прошедшей 18 января онлайн-конференции «Важные исторические связи между Россией и Бари».

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«Я сделал укол российской вакциной, о которой было объявлено в августе, «Спутник V». Я не испытал никаких особых побочных эффектов», — сказал Терраччано. Он отметил, что вскоре планирует сдать тест на определение в организме уровня антител.

По его словам, ситуация вокруг вакцинации «наводит на несколько горькие мысли о том, что даже в такое тяжёлое драматичное время, как в пандемию коронавируса, наблюдались попытки политизации темы вакцинации и оказываемой помощи», и это «не может не вызывать сожаление». Терраччано подчеркнул, что не собирается сравнивать вакцины и выбирать лучшую из них. А правительство Италии «считает важным сотрудничать со всеми странами в этой области».

Как сообщало ИА REGNUM, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев 13 января заявил, что первый этап получения разрешения на применение российской вакцины против COVID-19 «Спутник V» на территории ЕС запланирован на 19 января.

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