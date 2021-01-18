Рига, , 17:59 — REGNUM Рассмотрение дела об отстранении Нила Ушакова от должности мэра Риги (5 апреля 2019 г.) будет возобновлено Административным окружным судом столицы Латвии, сообщает 18 января LETA.

Ушаков подал соответствующее ходатайство в суд. Он аргументировал необходимость возобновления судебного процесса тем, что получил новую важную информацию по делу.

Напомним, Ушаков был 5 апреля 2019 г. отстранён от должности главы Риги в связи с рядом нарушений. Несмотря на апелляцию Ушакова, решение вступило в силу, поскольку суд счёл его правомочным.

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