Минск, , 17:15 — REGNUM В белорусском обществе есть запрос на третью силу, представляющую альтернативу Александру Лукашенко и Светлане Тихановской. Об этом в интервью изданию «Телескоп» заявил председатель белорусского движения «Гражданское согласие» Артём Агафонов.

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Отвечая на вопрос о возможности сформировать в Белоруссии пророссийскую оппозицию в противовес Лукашенко и прозападной оппозиции, Агафонов сказал:

— Спустя полгода на сайте министерства юстиции неожиданно заменили фамилию легитимного председателя единственной партии, последовательно занимающей пророссийскую позицию, но отказавшейся от безусловной поддержки Лукашенко. Фактически государство поддержало рейдерский захват Республиканской партии труда и справедливости лояльными Лукашенко силами, осуществленный без малейшей оглядки на партийный устав в «лучших» традициях бизнеса начала 90-х. На официальный запрос легитимного председателя партии Василия Заднепряного министерство даже не удосужилось ответить. Вот вам и иллюстрация подвижек. Что касается новых структур, то не дали зарегистрироваться даже общественному объединению «Единое Отечество» совершенно сервильного по отношению к Лукашенко Дмитрия Белякова.

Перспективы для пророссийской оппозиции в Белоруссии есть. Очень многие не поддерживают ни Лукашенко, ни Тихановскую и ждут появления третьей силы, ориентированной на нормализацию ситуации в республике и союз с Россией. Но, пока сама Россия не оказывает дружественным по отношению к ней белорусским политикам хотя бы десятую часть той организационной, информационной и политической поддержки, которую оказывает своим симпатизантам Запад. Даже на фактическое уничтожение крупной парламентской партии с 27-летней историей там не отреагировали, в общем-то, никак. Пока будут продолжаться репрессии и не будет российской поддержки, пророссийская оппозиция будет, но останется разрозненной и деморализованной. А для того, чтобы быть противовесом и режиму, и прозападной оппозиции, нужно самим иметь либо солидный вес, либо весомую поддержку.

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