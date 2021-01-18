Гренобль, Франция, , 14:03 — REGNUM В ходе пресс-конференции по итогам своего визита в больницу города Гренобль министр здравоохранения Франции Оливье Веран заявил, что правительство «не занимается скрытным складированием» вакцины от COVID-19. Об этом в понедельник, 18 января, передает France Info.

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«У нас все поставлено на поток, и мы не занимаемся скрытным складированием. Каждый раз, когда приходит партия вакцины, мы рассылаем дозы в 800 центров вакцинации. Благодаря этому гармоничному распределению в зависимости от количества населения мы сможем защитить всех жителей Франции», — заявил министр.

Он также уточнил, что к конце января 2021 года, вакцину получат около 1 миллиона человек.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 18 января супруга президента Франции Эммануэля Макрона Брижит Макрон, которая также является председателем Совета медицинских учреждений Парижа, сообщила о том, что она стала инициатором инициативы по помощи детям и подросткам, заболевшим COVID-19.

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