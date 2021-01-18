Симферополь, , 13:00 — REGNUM России незачем искать оправданий по вопросу о Крыме, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в понедельник, 18 января, комментируя высказывания экс-канцлера Германии.

Как сообщалось ранее, Шредер заявил, что одной из причин, способствовавших возвращению Крыма в состав России, стало расширение НАТО на Восток.

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« Сюжет с заявлением Герхарда Шредера по Крыму держится в центре внимания СМИ уже не первый день и поэтому нуждается в дополнительном комментарии. Что на самом деле сказал Шредер? Он попытался как бы «оправдать» руководство России: мол, не было бы расширения НАТО, и не «взяла» бы Россия себе Крым. У нас, похоже, это «переваливание ответственности» кому-то понравилось. Это, однако, неверная и в определённом смысле вредная позиция.

НАТО, напомню, включило в себя, в частности, прибалтийские государства: Латвию, Литву и Эстонию. Нам такое приближение НАТО к нашим границам и охват им дополнительной части побережья Балтийского моря тоже неудобны, тем не менее, ничего подобного тому, что произошло в Крыму, в Прибалтике не произошло. Дело тут не в расширении НАТО, а в воле большинства его населения. В Крыму большинство жителей не захотели жить под шовинистическим украинским режимом, а шире говоря, — под Западом, под НАТО и выбрали возвращение в Россию. В Прибалтике такого большинства не нашлось.