Вашингтон, , 11:45 — REGNUM Свидетельства о том, что укравшая во время штурма Капитолия ноутбук спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси женщина планировала продать его российским спецслужбам, изучит американское ФБР, сообщает 17 января издание Politico.

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Странное заявление, которое, как подчеркнуло ФБР, все еще расследуется, было включено в письменные показания, описывающие уголовное дело против Райли Джун Уильямс, женщины из Пенсильвании, которую видели на кадрах событий 6 января в районе Капитолия возле офиса Пелоси. На данный момент точной информации о том, удалось ли ФБР задержать ее, нет.

«Похоже, что Уильямс сбежала», —гласят документы ведомства.

«Согласно местным сотрудникам правоохранительных органов в Гаррисберге, мать Уильямс заявила, что Уильямс собрала сумку и покинул ее дом, и сказала ее матери ее не будет пару недель. Уильямс не предоставил матери никакой информации о ее предполагаемом пункте назначения», — подчеркнул в ФБР.

В свою очередь один из свидетелей отметил, что Уильямс намеревалась отправить компьютер своему другу в России, который затем планировал продать его Службе внешней разведки России. По словам одного из агентов ведомства, передача компьютерного устройства в Россию сорвалась по неизвестным причинам, поэтому ноутбук либо по-прежнему находится в распоряжении Уильямс, либо уже был ею уничтожен.