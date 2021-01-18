Иерусалим, , 11:55 — REGNUM Число жертв COVID-19 В Израиле превысило четыре тысячи человек 17 января, передает Jerusalem Post.

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В стране насчитывается около 1200 тяжелобольных пациентов, в различных отделениях инфекционных отделениях заполняемость составляет 85%, а больницы сокращают плановую медпомощь. Наблюдается замедление роста числа заражений, но по-прежнему нет принципиального снижения числа пациентов в тяжелом состоянии.

С большой вероятностью локдаун в Израиле будет продлен.

По словам премьер-министра Биньямина Нетаньяху, страна сейчас всеми силами пытается остановить болезнь с помощью вакцин.

«Я верю, что при сотрудничестве всех граждан Израиля мы победим в этой гонке», — говорит Нетаньяху, уточняя, что нужно получить оценку эпидемиологической обстановки в стране и понять, требуется ли продлевать локдаун.

Соответствующее решение будет принято 19 или 20 января. Ожидается, что Нетаньяху и министр здравоохранения Юлий Эдельштейн поддержат продление локдауна.