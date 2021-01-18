Москва, , 08:32 — REGNUM В провинцию Хасеке в Сирии для усиления наблюдательных постов направлены дополнительные подразделения российской военной полиции, сообщил старший совместного российско-сирийского наблюдательного поста майор Дмитрий Сунцов.

«Наше подразделение прибыло на один из совместных наблюдательных постов в провинции Хасеке, — сказал военный. — Основная задача — способствовать деэскалации конфликта в регионе».

Он уточнил, что российская военная полиция ведёт наблюдение за соблюдением режима прекращения огня, а также оказывает помощь местному населению.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что российская военная полиция получит тяжелые бронеавтомобили «Патруль» на базе двухосного КамАЗа.

В бортах бронекорпуса машины оборудованы стрелковые бойницы для десанта, а конструкция выдерживает подрыв на взрывном устройстве мощностью до пяти кг тротила.

Читайте подробнее: Российская военная полиция получит новые тяжелые броневики «Патруль»