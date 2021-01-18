Вашингтон, , 04:55 — REGNUM Чиновник из американского штата Нью-Мексико был задержан властями за участие в беспорядках у здания Конгресса США. Об этом 17 января сообщает агентство Associated Press (AP).

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Задержанный Койе Гриффин является представителем властей округа Отеро, а также активным сторонником действующего президента США Дональда Трампа и основателем группы активистов Cowboys for Trump. Ему было предъявлено обвинение в незаконном проникновении в здание Конгресса США.

Кроме того, по данным агентства, Гриффин неоднократно изъявлял желание вернуться в Вашингтон в день инаугурации избранного президента США Джозефа Байдена. Утверждается, что с собой он, якобы, намеревался взять огнестрельное оружие и отстаивать с ним «свою страну и свободу».

Ранее ИА REGNUM сообщало об аресте сотрудниками полиции в Вашингтоне женщины, выдававшей себя за полицейского и пытавшейся проехать на закрытую территорию.

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