Москва, , 20:13 — REGNUM Материал издания The National Interest, в котором журналисты предположили, что назначение Виктории Нуланд на должность заместителя госсекретаря США может означать, что избранный президент США Джозеф Байден выбирает курс на ухудшение отношений с Россией, вызвало обсуждение в интернете. Пользователи выразили свою точку зрения 17 января в социальной сети Facebook.

«Фальшивые сигнальные ракеты! Так бывает. Как плохи дела в этой стране», — пишет Татьяна Е.

Некоторые пользователи оказались удивлены подобному предположению. По их видению, отношения между Россией и США уже давно находятся на дне и о более худшем варианте даже страшно подумать.

«Есть еще что-то в отношениях России и Соединённых Штатов, что можно ухудшить?», — задаётся вопросом Svetlana R.

Ряд комментаторов призвали руководство России просто не вести с этой дамой диалога. Они уверены, что конструктивного разговора с данной персоной всё равно не получится и тратить на неё время нет никакого смысла.

«Россия должна действовать адекватно. Объявите её нежелательной персоной и не ведите с ней никаких переговоров. Она ноль в политике и пусть только попробует начать разговор с Россией по любым вопросам», — написал Игорь П.

Нашлись и те, кто предположил, что в руководстве России назначение Нуланд на данную должность никого не удивило.

«Главное, чтобы она не забыла кулёк с печеньками на новом посту. А в России, думаю, на неё уже давно все готовы. Никого она не пугает. Обычная не особо грамотная хамка. Ничего нового!», — считает Луиза П.

Напомним, 17 января издание The National Interest опубликовало материал, в котором журналисты предположили, что назначение Виктории Нуланд на должность заместителя госсекретаря США может означать, что избранный президент США Джозеф Байден выбирает курс на ухудшение отношений с Россией.