Лондон, , 10:27 — REGNUM Саммит стран «Большой семерки» в 2021 году состоится в Великобритании и пройдет в очном формате. Об этом сегодня, 17 января, сообщают британские СМИ со ссылкой на офис премьер-министра Великобритании.

Сообщается, что саммит «Большой семерки» пройдёт 11−13 июня в курортном городе Карбис-Бэй на Атлантическом побережье полуострова Корнуолл. Основной темой саммита конечно же станет пандемия коронавируса. Также будут обсуждаться климатические изменения на планете и международная торговля. Стоит отметить, что в 2020 году саммит «Большой семерки» не проводился из-за пандемии.

Напомним, что «Большая семерка» — это неформальный клуб стран, которые сами считают себя наиболее развитыми на планете. В него входят: США, Канада, Великобритания, Франция, Италия, Германия, Япония. Одно время в этот клуб входила и Россия и тогда он назывался «Большая восьмерка», но после возвращения Крыма в состав РФ, нашу страну из этого клуба попросили.

В качестве гостей на саммит G7 2021 года будут приглашены Австралия, Индия и Южная Корея.