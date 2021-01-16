Париж, , 22:36 — REGNUM Во Франции во время акций протеста полицейские задержали 75 человек, сообщил 16 января министр внутренних дел республики Жеральд Дарманен.

«Наша полиция и наши жандармы снова сопровождали демонстрации и систематически задержали тех, кто пришел громить. 75 человек арестованы, в том числе 24 в Париже», — написал он в своём Twitter.

Как сообщало ИА REGNUM, во Франции профсоюзы объявили о проведении 16 января более 80 акций протеста против законопроекта о глобальной безопасности, который предполагает наказание вплоть до двух лет лишения свободы за использование фотографий полицейских.

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