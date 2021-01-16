Москва, , 20:21 — REGNUM Снятие блокировки со страниц действующего президента США Дональда Трампа в социальных сетях Facebook и Instagram вызвало бурное обсуждение в интернете. Пользователи выразили своё мнение 16 января в социальной сети Facebook.

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»Вся эта движуха была лишь под прикрытием этих сетей!» — считает Евгений Г.

Многие пользователи отметили, что ни о какой свободе слова в социальных сетях под покровительством Facebook говорить нельзя. Они считают, что таким образом Трампу закрыли рот, а затем сделали вид, словно ничего не было.

«А что, вполне демократично — сначала кляп вставили, потом дают подышать. Говорить ещё нельзя, но воздуха хлебнуть ещё можно. Хотя, говорят, перед смертью не надышишься», — пишет Igor T.

Некоторые комментаторы предположили, что Трамп просто отказался от своих амбиций, отказался от борьбы за президентский пост. Поэтому, считают они, его аккаунты были разблокированы.

«Трамп дал заднюю и согласен, что Джо Байден президентом будет? Слабак», — поделился мнением Виталий А.

Нашлись и те, кто пришёл к выводу, что представители руководства Facebook банально испугались за свои финансовые показатели. Они уверены, что после блокировки президента США многие пользователи отказались о пользования данной соцсетью.

«Убытки понесли, одумались, но поздно. Все уже знают, что Фэйсбук нечего общего с демократией не имеет. Он просто марионетка спецслужб США», — пишет Фарзин Д.

Напомним, 16 января страницы действующего президента США Дональда Трампа в социальных сетях Facebook и Instagram восстановили после недавней блокировки.