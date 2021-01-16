Киев, , 14:01 — REGNUM На Украине с сегодняшнего дня, 16 января 2021 года, в силу вступила норма языкового законодательства, в соответствии с которой все услуги обязаны предоставляться потребителям на украинском языке. Исключения составляют случаи при которых сам потребитель выразил просьбу оказывать ему услугу на ином языке.

Текст соответствующего закона «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного» ранее был опубликован на сайте украинского парламента.

С 16 января в силу вступает 30 статья данного закона «Государственный язык в сфере обслуживания потребителей». Отныне на Украине все поставщики услуг вне зависимости от формы собственности обязаны предоставлять услуги потребителям на государственном языке. Это касается супермаркетов, интернет-магазинов, кафе, банков, автозаправочных станций, аптек и прочих заведений, отнесенных к сфере услуг.

Также в соответствии с языковым законом на Украине производители и реализаторы обязаны предоставлять потребителям информацию о товарах, работе или услугах на украинском языке. Данная информация также может дублироваться на иной язык.

За нарушение языкового законодательства с 16 января 2021 года штрафы могут быть введены для предпринимателей. Что касается официантов, продавцов и иных представителей обслуживающего персонала, для данных категорий штрафы будут предусмотрены с 16 июля 2022 года, то есть через полтора года.

Напомним, сам закон был принят украинским парламентом 25 апреля 2019 года, а 15 мая 2019 года документ подписал действующий тогда президент Украины Петр Порошенко.

Отметим, бывший президент Украины Петр Порошенко, комментируя на своем telegram-канале, вступление в силу 30 статьи закона о государственном языке, выразил убеждение, что в сфере обслуживания на Украине до сегодняшнего дня якобы «демонстративно попирались права украиноязычных».

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В свою очередь украинский политолог Михаил Погребинский уверен, что украинизация сферы обслуживания еще более углубит раскол в украинском обществе.

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