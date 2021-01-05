Киев, , 15:52 — REGNUM Украинизация сферы обслуживания будет углублять раскол в украинском обществе и в конечном итоге русскоязычные граждане будут негативно относиться к украинскому государству. Об этом 4 января в эфире телеканала NewsOne заявил политолог Михаил Погребинский.

«Если здесь вы хотите сделать тотальное обслуживание (сферу обслуживания) на украинском языке, ничего у вас не получится. Люди будут изображать это, кривляться и переходить на русский язык и в редких случаях… будут возвращаться (снова переходить на украинский язык — ИА REGNUM) и коверкать украинский язык…», — отметил он.

Погребинский напомнил, что президентом Украины избрали Владимира Зеленского, который является русскоязычным человеком, в надежде на прекращение «маразма», при котором путем давления на всё общество распространяются правила и порядки, которые существуют лишь в трех-четырех областях страны (по всей вероятности речь идет о Львовской, Тернопольской и Ивано-Франковской областях) и «не работают» на остальной территории Украины.

«Это ни к чему хорошему все равно не приведет. Это только будет углублять противоречие внутри украинского общества. И у той части, которая будет считать себя обиженной, будет мотивировать их плохо относится к своему государству», — подытожил он.

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Напомним, на Украине с 16 января 2021 года согласно языковому законодательству в сфере обслуживания предусмотрено употребление исключительно украинского языка. За нарушение языковых законов предусмотрены штрафы. С 16 января 2021 года вся сфера обслуживания в стране, включая предоставление образовательных, медицинских и социальных услуг, должна перейти на украинский язык. По закону, обслуживание на «другом языке» допускается только по просьбе клиента.