Киев, 5 января 2021, 15:52 — REGNUM Украинизация сферы обслуживания будет углублять раскол в украинском обществе и в конечном итоге русскоязычные граждане будут негативно относиться к украинскому государству. Об этом 4 января в эфире телеканала NewsOne заявил политолог Михаил Погребинский.
Погребинский напомнил, что президентом Украины избрали Владимира Зеленского, который является русскоязычным человеком, в надежде на прекращение «маразма», при котором путем давления на всё общество распространяются правила и порядки, которые существуют лишь в трех-четырех областях страны (по всей вероятности речь идет о Львовской, Тернопольской и Ивано-Франковской областях) и «не работают» на остальной территории Украины.
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Напомним, на Украине с 16 января 2021 года согласно языковому законодательству в сфере обслуживания предусмотрено употребление исключительно украинского языка. За нарушение языковых законов предусмотрены штрафы. С 16 января 2021 года вся сфера обслуживания в стране, включая предоставление образовательных, медицинских и социальных услуг, должна перейти на украинский язык. По закону, обслуживание на «другом языке» допускается только по просьбе клиента.