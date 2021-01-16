Вашингтон, , 07:15 — REGNUM В США полиция, охраняющая Капитолий, ещё за три дня до беспорядков в Вашингтоне знала о намерении протестующих захватить здание. Об этом со ссылкой на доклад правоохранителей 15 января сообщает газета The Washington Post.

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Как говорилось во внутреннем докладе, в котором использовались данные разведки, «в отличие от предыдущих произошедших после выборов протестов, целью сторонников Трампа не обязательно будут их противники, как это было раньше, но, скорее, сам Конгресс станет целью шестого» января.

По словам авторов документа, сторонники президента США Дональда Трампа «рассматривают 6 января 2021 года как последнюю возможность пересмотреть результаты президентских выборов», что в сочетании с отчаянием и разочарованием «может усилить мотивацию к насилию». В докладе также содержится предупреждение о том, что в числе протестующих могут оказаться вооружённые экстремисты.

Также о намерении отдельных граждан предпринять акты насилия, коллег в Вашингтоне за сутки до событий предупредило управление ФБР в штате Вирджиния.

Как сообщало ИА REGNUM, министр здравоохранения и социальных служб США Алекс Азар подал в отставку из-за беспорядков 6 января, в ходе которых сторонники президента США Дональда Трампа захватили здание Конгресса.

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