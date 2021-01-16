Вашингтон, , 03:58 — REGNUM По меньшей мере 98 уголовных дел было заведено американскими правоохранительными органами в связи с произошедшими 6 января беспорядками и захватом здания Конгресса США. Об этом 15 января сообщил и.о. прокурора округа Колумбия Майкл Шервин на пресс-конференции.

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Кроме того, по его словам, проводится расследование еще 275 дел, которые связанны с событиями у Капитолия. Шервин отметил, что их число может возрасти до 300 в ближайшие сутки.

Замглавы отделения Федерального бюро расследований США в столичном округе Стивен Д'Антуоно добавил, что в рамках процесса расследования под стражу взяты более 100 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 января Стивен Д'Антуоно заявил, что ФБР открыло более 160 дел в связи с беспорядками и захватом здания Конгресса.

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