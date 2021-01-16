Тегеран, , 09:15 — REGNUM 14 января министр сельского, лесного и водного хозяйства Сербии и посол Ирана в Белграде обсудили богатый потенциал двух стран в различных областях для расширения отношений и подписания новых соглашений в сельскохозяйственной сфере, основанных на интересах Белграда и Тегерана.

Посол Ирана Рашид Хасан на встрече с министром сельского хозяйства Сербии Браниславом Недимовичем обсудил возможности взаимного сотрудничества.

Во время встречи Бранислав Недимович подробно рассказал о потенциале Сербии, прогрессе и сравнительных преимуществах в сельскохозяйственном и животноводческом секторах, а также об усилиях, предпринятых в последние годы для возрождения и расширения сотрудничества между двумя странами.

Он подчеркнул, что благодаря усилиям, обменам и консультациям между Ираном и Сербией будет найдено решение для дальнейшего развития сотрудничества в различных секторах сельского хозяйства.

Иранский посол, в свою очередь, заявил, что главной опорой отношений между Ираном и Сербией является сотрудничество в области сельского хозяйства, однако политическая воля двух стран всегда основывалась на всестороннем развитии сотрудничества.