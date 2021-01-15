Гавана, , 22:00 — REGNUM Новые санкции против Кубы ввёл пораженческий режим в США, написал 15 января кубинский министр иностранных дел Бруно Родригес Паррилья в Twitter.

Комментируя новые санкции США против Кубы, Паррилья выразил осуждение в адрес Вашингтона, назвав односторонние принудительные меры незаконными.

Паррилья «Попытки изолировать Кубу исходят от режима, который оставил после себя изоляцию и поражение во внешней политике».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее американский минфин анонсировал санкции против МВД Кубы за «коррупцию» и «нарушение прав человека».

Читайте ранее в этом сюжете: МВД Кубы попало в чёрный список США