Скопье, , 02:06 — REGNUM Глава Северной Македонии Стево Пендаровски 15 января осудил в публикации на своей странице в социальной сети Facebook сожжение болгарского флага на карнавале в Вевчане.

Стево Пендаровски «Сожжение флага Республики Болгария во время карнавала в Вевчане незаконно и предосудительно. Для соседей неотчуждаемо проявление доверия, взаимопонимания и уважения».

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni, против поджигателя заведено уголовное дело.

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Ежегодный карнавал в Вевчане состоялся вопреки коронавирусным ограничениям, за что его организаторы 14 января были задержаны полицией.

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