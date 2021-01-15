Волгоград, , 17:12 — REGNUM Новые руководители четырёх ведомств Волгоградской области назначены администрацией региона 15 января. Кандидатуры проходят кадровые согласования в реготделении «Единой России» и профильных комитеты облдумы, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе исполнительного органа.

Врио руководителя инспекции государственного строительного надзора Волгоградской области назначен Евгений Панкин, который с 2018 года занимал должность руководителя ГКУ ВО «Управление капитального строительства».

В комитет по развитию туризма назначен Владимир Попков — он перейдёт в ведомство с должности начальника Управления по противодействию коррупции аппарата губернатора Волгоградской области. Чиновник также имеет опыт работы в качестве председателя комитета культуры и заместителя главы региона.

Марина Морозова стала врио председателя комитета сельского хозяйства, Наталья Стрельцова назначена врио председателя комитета промышленной политики, торговли и ТЭК. Обе они ранее занимали должности первых заместителей в своих ведомствах.

О кадровых перестановках в обладминистрации стало известно 11 января, когда свои должности покинули глава комитета по развитию туризма Светлана Матова и Александр Сторожук, возглавлявший областную инспекцию государственного строительного надзора.

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