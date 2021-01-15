Вашингтон, 15 января 2021, 16:25 — REGNUM Украина и Россия никогда не восстановят отношения, которые были до войны в Донбассе. Об этом написал эксперт Питер Дикинсон в своей статье для американского аналитического центра Atlantic Council.
По его словам, в России многие не воспринимают Украину как независимое государство, поскольку Россия произошла от Украины:
Он также добавил, что такие «украинские» города как Одесса, Харьков и Донецк сыграли важную роль в российской истории.
Дикисон написал, что Россия занималась «русификацией» Украины с 17 века, заселяя русскими юг и восток страны, а апогея политика русификации якобы достигла во времена Иосифа Сталина.
Он считает, что со временем российское влияние на Украине будет только ослабевать и это станет «крупнейшим геополитическим следствием распада СССР».
Напомним, ранее львовский журналист Остап Дроздов призвал к насильственной и дискриминационной дерусификации Украины, а также заявил, что на интересы русскоязычных жителей Украины не следует обращать внимания.
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