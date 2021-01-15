Мадрид, , 15:43 — REGNUM 15 января правительство испанского автономного сообщества Арагон объявило о закрытии периметра нескольких муниципалитетов с населением более 10 000 человек. В регионе также вводится комендантский час с 22:00 (GMT+1). Таким образом власти реагируют на рост числа случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщило агентство EFE.

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Под ужесточение ограничений попали муниципалитет Альканьис в провинции Теруэль, а также муниципалитеты Калатаюд, Куарте-де-Уэрва, Эхеа-де-лос-Кабальерос, Тарасона и Утебо, входящие в состав провинции Сарагоса.

Региональные власти также запретили собрания с участием более четырех человек. Коммерческие заведения, за исключением спортивных и культурных объектов, будут закрыты с пятницы по воскресенье.

Ограничение вступают в силу в полночь.

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