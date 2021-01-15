Джакарта, , 14:51 — REGNUM Парламент Индонезии обратился к правительству с просьбой ускорить процесс разработки в стране индонезийской вакцины против коронавируса, сообщает Kompas.

«Призываем министерство здравоохранения координировать свои действия с министерством исследований и технологий для разработки индонезийской вакцины», — заявили в парламенте Индонезии.

Индонезийской компании Bio Farma предложили взять на себя полную ответственность за поддержание качества, безопасности и сроков производства вакцины против коронавируса.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным целевой группой по борьбе с COVID-19, в Индонезии зарегистрировано 12 818 новых случаев заражения коронавирусом.

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