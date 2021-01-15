Анкара, , 14:51 — REGNUM В конце января Турция и Россия обсудят поставки Анкаре второго комплекта зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400. Об этом турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил 15 января журналистам.

Он отметил, что работа по поставкам первого полка С-400 завершена, идёт диалог с Москвой по второму полку. Контакты с российской стороной намечены на конец января, при этом обсуждаться будут разные темы, а не только вопросы оборонной промышленности.

Как сообщало ИА REGNUM, Эрдоган заявил также, что Турция не будет «просить разрешения» у США на дальнейшую закупку у РФ ракетных комплексов.

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