Брюссель, , 14:28 — REGNUM Посол Индонезии в Бельгии Андри Хади вручил верительные грамоты королю Бельгии Филиппу в Брюсселе, сообщает Antara.

На встрече посол Индонезии передал почтительное приветствие президента Джоко Видодо королю Филиппу. Джоко Видодо пригласил короля Филиппа посетить Индонезию.

«Как страна с населением около 270 миллионов человек, конечно, Индонезия сталкивается с рядом проблем в борьбе с пандемией COVID-19. Однако надеемся Индонезия справится с пандемией», — заявил посол Индонезии в Бельгии.

Король Филипп выразил соболезнования и сочувствие правительству и народу Индонезии в связи с авиакатастрофой.

Тёплый разговор между королем Филиппом и послом Индонезии продолжился по ряду двусторонних вопросов, таких как сотрудничество в борьбе с терроризмом и поставки пальмового масла.

«Пальмовое масло проходит процедуру сертификации. Всё индонезийское пальмовое масло, экспортируемое в Европу, представляет собой экологически чистое пальмовое масло», — заявил посол Андри Хади королю Бельгии.

Напомним, общий объем торговли между Бельгией и Индонезией в 2019 году достиг 1,7 миллиарда долларов США. В период с января по октябрь 2020 года товарооборот между двумя странами был зарегистрирован на уровне 1,4 миллиарда долларов США.

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