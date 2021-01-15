Вашингтон, , 14:01 — REGNUM Некоторые конгрессмены, выступившие против действующего президента США Дональда Трампа, передвигаются с вооружённой охраной и покупают бронежилеты. Об этом заявил конгрессмен-республиканец Питер Мейер в эфире телеканала MSNBC.

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Мейер рассказал об опасениях за свою жизнь, возникших после попытки захвата Капитолия протестующими в начале января. Конгрессмен-республиканец проголосовал за импичмент Трампа, как и ещё девять его однопартийцев.

Своё решение конгрессмен объяснил отказом Трампа хотя бы отчасти признать свою ответственность за события на Капитолийском холме. Журналист спросил его, поступали ли перед голосованием угрозы.

Мейер отметил, что он и его близкие предприняли определённые меры безопасности, так как не исключены попытки убийств. Он и другие конгрессмены пользуются вооружённой охраной, меняют привычный маршрут передвижения и распорядок дня, покупают бронежилеты.

Конгрессмен добавил, что 6 января Капитолий захватили впервые за двести лет. Страна оказалась в беспрецедентных условиях, в атмосфере раскола и ненависти, когда возможно всё.

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