Минск, , 13:36 — REGNUM В столице Белоруссии Минске правоохранители задержали администратора радикальных Telegram-каналов и чатов, который призывал подписчиков к участию в «дворовых» акциях протест. Об этом 15 января сообщили в МВД республики.

По данным МВД, задержанный 31-летний мужчина создал и администрировал несколько Telegram-чатов, в одном из них было около 3,3 тыс. подписчиков, в другом — чуть более тысячи.

«Задержанный активно призывал подписчиков к участию в протестных «дворовых» акциях, которые проходили на территории столицы», — сообщили в ведомстве, добавив, что сами люди, которые администрировали упомянутые ресурсы, на акции протеста не ходили, а только лишь «упражнялись в совершенствовании методов кукловодства».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в минском офисе информационной компании БелаПАН прошёл трёхчасовой обыск. Он проводился в рамках расследования уголовного дела, возбужденного в отношении журналиста Андрея Александрова — бывшего замдиректора оппозиционной информкомпании.

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