Варшава, , 13:18 — REGNUM Вопрос о приобретении Польшей российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V», разработанной Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, в стране пока не обсуждается. Об этом в эфире Польского радио 15 января заявил глава канцелярии премьер-министра Польши Михал Дворчик.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: конкуренция вакцин и новые локдауны — трансляция»

Он признался, что не слышал, чтобы польское правительство вело переговоры на эту тему.

«Я не слышал, чтобы у нас внутри анализировалось, чтобы в рамках двустороннего или многостороннего соглашения приобретать вакцину «Спутник V», — добавил Дворчик.

Читайте также: Более 200 тысяч жителей Польши привились от COVID-19

Как сообщало ИА REGNUM, с 27 декабря в Польше начали вакцинировать медицинских работников. Тогда же был открыт приём заявок на проведение вакцинации пожилых людей (старше 60 лет). Эти социальные группы находятся в наиболее опасной зоне риска. Остальные категории населения будут прививаться уже после них — в порядке записи и очереди.

Добавим, что, по данным на 11 января 2021 года, в стране от коронавирусной инфекции были вакцинированы более 203 тыс. человек. В минздраве отметили, что в общей сложности в пункты вакцинации было доставлено 456 915 доз вакцин производства Pfizer-BioNTech.

Читайте ранее в этом сюжете: Почти 70% жителей Польши намерены вакцинироваться от COVID-19 – опрос