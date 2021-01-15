Париж, , 13:26 — REGNUM С 18 января около 700 центров бесплатной вакцинации от COVID-19 во Франции начнут принимать не только лиц старше 75 лет, но и тех, кто болеет хроническими заболеваниями и подвержен повышенному риску в связи с пандемией. Об этом, как передает Le Figaro, сообщил премьер-министр Франции Жан Кастекс 15 января в ходе еженедельной пресс-конференции.

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По его словам, возможность пройти бесплатную вакцинацию от COVID-19 в первую очередь получат лица с «патологиями повышенного риска».

Выступавший на том же мероприятии министр здравоохранения Франции Оливье Веран уточнил, что лица с «патологиями повышенного риска» — это те, кто «страдает от тяжелых форм почечной недостаточности, имеет органы, пересаженные им от доноров, проходит лечение от рака или болеет синдромом Дауна».

Как сообщало ИА REGNUM, 15 января стало известно, что Фредерик Миттеран, бывший министр культуры Франции и племянник экс-президента страны Франсуа Миттерана, был госпитализирован в Париже.

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