Москва, , 12:59 — REGNUM Комитет Госдумы по собственности рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект о «гаражной амнистии», передает корреспондент ИА REGNUM 15 января.

Гаражи Анна Рыжкова © ИА Красная Весна

При этом комитет Госдумы предлагает доработать законопроект и дать возможность узаконивать гаражные комплексы целиком, а не объекты по отдельности, что упростит процедуру регистрации.

Законопроект был внесен в Госдуму в декабре 2020 года и затронет около 3,5 млн человек и будет действовать да 2026 года. Вместе с тем в регионах России до начала амнистии стали под разными предлогами сносить гаражные комплексы.

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