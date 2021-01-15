Вашингтон, , 11:05 — REGNUM Президент США «врал» о фальсификации выборов и спровоцировал нападение на Капитолий, в результате которого погибли пять человек. Он первый президент, которому дважды вынесли импичмент. Однако Дональд Трамп по-прежнему остается любимым политиком среди республиканцев. Об этом в своей авторской статье написал журналист шведской газеты Aftonbladet Оскар Форсберг.

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«Несмотря на недавний хаос в Вашингтоне, Дональд Трамп по-прежнему остается большим фаворитом республиканцев. Это демонстрируют результаты последнего опроса Ipsos. Опрос показывает, что все комментаторы и эксперты, которые в последние дни утверждали, что Трамп поступил политически, ошибаются… 64% опрошенных республиканцев заявили, что поддерживают поведение Трампа в последние дни. 57% заявили хотят, чтобы Трамп стал кандидатом в президенты от Республиканской партии в 2024 году. И только 17% опрошенных хотят, чтобы Трамп был изгнан из Белого дома», — написал Форсберг.

Опрос, на результаты которого в своем материале ссылается Форсберг, был проведен исследовательской компанией Ipsos в период с 11 по 13 января 2020 года. В нем приняли участие 1 019 человек, 314 из которых являлись сторонниками Демократической партии, а 334 — Республиканской партии. Остальные 308 респондентов являлись независимыми избирателями.

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