Москва, , 10:51 — REGNUM Арктика оказалась в фокусе внимания всех наиболее влиятельных государств мира. Об этом 15 января заявил министр по развитию Дальнего Востока и Арктики России Алексей Чекунков на Гайдаровском форуме.

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"Арктика стала для человечества сейчас таким (предметом), который, как мне кажется, неожиданно привлёк внимание практически всего человечества», — заявил Чекунков.

«Конечно, в первую очередь причиной является изменение климата, с которым уже никто не спорит. И вопрос стоит не о том, потеплеет ли атмосфера, а о том, с какой скоростью (это) произойдёт», — указал он.

По его мнению, в Арктике в настоящее время сошлись стратегические интересы целого ряда государств, в том числе тех, которые достаточно далеко располагаются от самой Арктики.