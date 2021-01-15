Сеул, , 11:01 — REGNUM Специальный представитель Южной Кореи по вопросам мира и безопасности на Корейском полуострове Но Гю Док провёл 15 января телефонные переговоры с заместителем госсекретаря США Стивеном Биганом. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.

По их словам, стороны обсудили ситуацию в КНДР после VIII съезда Трудовой партии Кореи (ТПК).

Стороны поделились оценками последних событий и обменялись мнениями о совместных усилиях по достижению прогресса в денуклеризации и установления мира в регионе.

Как сообщало ИА REGNUM, днём ранее Стивен Биган обсудил ситуацию вокруг КНДР с заместителем российского министра иностранных дел Игорем Моргуловым.

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