Вашингтон, , 10:36 — REGNUM Лиза Монако, бывший советник по национальной безопасности в администрации Барака Обамы, привлечена в качестве временного советника по безопасности во время инаугурации избранного президента США демократа Джозефа Байдена. Об этом сообщает Politico.

Издание напоминает, что Монако, которая является кандидатом на пост заместителя министра юстиции в новой администрации Байдена, приостановила свою деятельность, связанную с этим назначением.

«Монако будет помогать избранному президенту взаимодействовать с новым советником по национальной безопасности, а также нынешними сотрудниками Службы безопасности и правоохранительных органов, в том числе с Секретной службой Соединённых Штатов, в вопросах безопасности в ходе инаугурации», — говорится в заявлении пресс-секретаря переходного периода.

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«Учитывая существующие угрозы, временная роль Монако будет сосредоточена исключительно на периоде, предшествующем инаугурации», — подчеркивается в заявлении.

Как сообщало ИА REGNUM, инаугурация избранного президента США Джозефа Байдена намечена на 20 января. Ранее его избирательный штаб призвал граждан страны воздержаться от поездок в Вашингтон в день церемонии вступления демократа в должность главы государства из-за ситуации с коронавирусом, а также беспорядков в Вашингтоне в первой декаде января.

Ранее действующий глава Белого дома Дональд Трамп ввиду потенциальных угроз безопасности в преддверии инаугурации Байдена дал распоряжение федеральным органам страны использовать все ресурсы для поддержания порядка в стране.