Вашингтон, 15 января 2021, 10:36 — REGNUM Лиза Монако, бывший советник по национальной безопасности в администрации Барака Обамы, привлечена в качестве временного советника по безопасности во время инаугурации избранного президента США демократа Джозефа Байдена. Об этом сообщает Politico.
Издание напоминает, что Монако, которая является кандидатом на пост заместителя министра юстиции в новой администрации Байдена, приостановила свою деятельность, связанную с этим назначением.
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Как сообщало ИА REGNUM, инаугурация избранного президента США Джозефа Байдена намечена на 20 января. Ранее его избирательный штаб призвал граждан страны воздержаться от поездок в Вашингтон в день церемонии вступления демократа в должность главы государства из-за ситуации с коронавирусом, а также беспорядков в Вашингтоне в первой декаде января.
Ранее действующий глава Белого дома Дональд Трамп ввиду потенциальных угроз безопасности в преддверии инаугурации Байдена дал распоряжение федеральным органам страны использовать все ресурсы для поддержания порядка в стране.